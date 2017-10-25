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Кожевников: на СКА идёт такой наезд! А некоторые привозят в Питер вторые составы

25 октября 2017, среда. 14:30 Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о словах министра спорта РФ Павла Колобкова о недостаточной конкуренции в КХЛ.

Министр спорта — об отсутствии конкуренции в КХЛ: это убивает интерес к хоккею

«Отсутствие конкуренции – это с какой стороны посмотреть. Что, болельщики, которые ходят в Хабаровске, не ходят на хоккей? Для кого хоккей создан? Для болельщиков. Те, кто болеет, они и будут ходить. Последнее место, конечно, не сможет обыграть первое, если мы говорим о плей-офф. В плей-офф конкуренции нет, там клубы, у которых хороший набор игроков и длинная «скамейка», имеют большое преимущество над другими командами.

В каком смысле мы можем сказать, что у нас нет конкуренции? В Казани болельщики ходят? Ходят. В Хабаровске как набивался битком дворец, так и набивается. Чем же интерес не такой? Как не ходили в Ханты-Мансийске, так и не будет ходить, потому что это не хоккейный город, там неинтересно.

Некоторые команды просто привозят в Питер вторые составы! Вот эти моменты не надо забывать. Вместо того чтобы побороться, они привозят туда молодёжь. Они что, заранее сдаются? А потом говорят, что СКА победил. Ну так привезите сильнейших, покажите, что вы можете! А от этого всё и идёт. Я не болельщик СКА, но на них идёт такой наезд! Они что, набрали игроков? Нет. Они взяли двух-трёх своих пацанов, которые неплохо играют. Но на это внимания не обращают. Давайте исходить из этого. На СКА сейчас болельщики ходят больше, чем на ЦСКА во времена СССР. Когда играют «армейские» команды между собой, идёт аншлаг в городе. Что это, если не интерес?» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА Александр Кожевников
Новости. Хоккей
25 октября 2017, среда
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