«Колорадо» хочет за Дюшейна топ-защитника, выбор в 1-м раунде и топ-проспекта

«Колорадо Эвеланш», который уже несколько месяцев пытается обменять нападающего Мэтта Дюшейна, просит за игрока молодого, но уже состоявшегося защитника первых двух пар, выбор в первом раунде драфта и топ-проспекта. Об этом сообщает The Hockey News.



Летом Дюшейн сам изъявлял желание покинуть команду, которая три последних года не попадала в плей-офф. 26-летний форвард был выбран «лавинами» на драфте 2009 года под общим третьим номером и провёл в НХЛ 581 матч, набрав 426 (177+249) очков при показателе полезности «-56». В этом сезоне он забросил три шайбы и сделал пять передач в девяти играх, а «Колорадо» идёт на третьем месте в Центральном дивизионе, имея в активе 10 очков после девяти матчей.

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