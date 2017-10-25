Быков: на СКА нужно равняться, неправильно говорить об отсутствии конкуренции

Бывший главный тренер сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков поделился мнением о словах министра спорта РФ Павла Колобкова о недостаточной конкуренции в КХЛ.

«Я не считаю, что КХЛ не хватает конкуренции, она есть, и такие высказывания голословны. Мне кажется, что из уст начальников высокого уровня такие высказывания — неправильный шаг. КХЛ старается развивать свой проект, улучшать, и ей нужна помощь, а не такого рода заявления. Если посмотреть на команды, которые играют, то я смело могу назвать несколько кандидатов, которые готовы составить конкуренцию СКА. Они в плей-офф могут показать совсем другой результат. Сейчас идёт регулярный чемпионат, который является подготовительным периодом к плей-офф, а матчи на вылет — это другая риторика, другой накал, другая мотивация. Поэтому я не согласен с такого рода высказываниями.

В своё время ЦСКА обыгрывал всех в регулярном чемпионате. А то, что СКА набрал столько очков (70), — это показатель хорошо проделанной работы игроками, тренерским штабом и клубом в целом. Это флагман, на который нужно равняться. Насколько я понимаю, СКА — базовая команда сборной России перед Олимпийскими играми. В любом случае нужно больше позитива сейчас, а критика должна быть конструктивной», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.