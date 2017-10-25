Цулыгин: проблемы «Магнитки» не корректируют подготовку «СЮ, мы решаем свои

Тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о прошедших трёх матчах домашней серии и подготовке к игре с магнитогорским «Металлургом». Также специалист высказался о слабых местах в игре команды. Уфимцы в 26 матчах сезона одержали 14 побед и набрали 43 очка — это четвёртое место в Восточной конференции. В трёх последних домашних матчах команда набрала семь очков из девяти возможных — победы над «Автомобилистом» (5:3) и «Ладой» (4:1), а также поражение от «Трактора» (3:4 ШБ).



«Естественно, хотелось выиграть все три матча. Получилось, что в матче с «Трактором» мы потеряли очки. У «Магнитки» проблемы? Это никак не корректирует подготовку, мы готовимся к любой команде, независимо от того, какие у неё проблемы. Мы решаем свои проблемы.



Какие компоненты команде стоит подтянуть? Естественно, нужно больше забивать, играть лучше в большинстве. Мы считаем, что команда двигается в правильном направлении», — цитирует тренера пресс-служба клуба.



Матч «Салават Юлаев» — «Магнитка» пройдёт 26 октября. Начало — в 17:00 мск.

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