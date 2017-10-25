Прохоров: «Магнитка» будет в четвёрке на Востоке, у клуба опытные руководители

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров считает, что магнитогорский «Металлург» способен преодолеть сложности, связанные с уходом лидеров и сменой поколений, и по итогам регулярного чемпионата войдёт в четвёрку лучших команд на Востоке. «Магнитка» проиграла последние три матча и идёт на седьмом месте в конференции, набрав 39 очков в 25 играх.

«На Востоке «Ак Барс» займёт первое место, в этом можно не сомневаться. Но плотность турнирной таблицы велика. Следом за «Ак Барсом» идёт «Авангард», он отстаёт ненамного. Восток сейчас слабее Запада. «Ак Барс» серьёзно укрепился в этом году и с первых игр вырвался в лидеры. Это та команда, которая является главным претендентом на попадание в финал Кубка Гагарина на Востоке. Да, есть «Авангард», но «Ак Барс» выглядит посильней.



В «Металлурге» опытные руководители. Они бывали в разных ситуациях: и в чемпионских, и при смене поколений. При этом команда всегда шла на лидирующих позициях. На сегодняшний день у «Магнитки» как раз происходит смена поколений. Насколько она затянется? Трудно сказать. Их преследуют травмы, непонятна ситуация с лидерами. Мне кажется, что руководство команды думает о вливании в состав свежей крови. Геннадий Иванович Величкин никогда не сидит на месте, он всегда в движении. Руководители клуба знают внутреннюю ситуацию. У них богатый опыт выхода из сложных ситуаций. На мой взгляд, «Металлург» войдёт в четвёрку на Востоке. Хотя для этого нужно будет выдержать конкуренцию с целым рядом команд», — сказал Прохоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.