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А. Сёмин: если агент завтра найдёт вариант в НХЛ? Тогда и поговорим

25 октября 2017, среда. 17:34 Хоккей

Нападающий Александр Сёмин высказался о развитии своей карьеры. В настоящее время обладатель кубка Гагарина в составе «Магнитки» выступает в ВХЛ за красноярский «Сокол» — 10 (4+6) очков в 10 матчах.

Борисов и Сёмин готовы вернуться? Как бывшие хоккеисты КХЛ играют в ВХЛ
Когда-то они были на слуху, а сейчас выступают в ВХЛ.

«Физически чувствую себя нормально. Никаких проблем не испытываю. Всё хорошо. Уверен в своих силах, уже провёл 10 матчей. Я выхожу и играю. Тем более дома, это дополнительная мотивация. Я получаю удовольствие от игры в Красноярске. Выступать дома – мечта любого хоккеиста. Рядом все близкие, родные, друзья, родственники. 28-й номер был занят в «Соколе». Ну а 32 – это мой номер. Я под ним выступал в «Ладе». Просто когда пришел в «Вашингтон», то 32 уже был поднят под своды стадиона – под ним играл Дэйл Хантер.

Если позовут в КХЛ? Увидим. Агент работает в этом направлении. Поступит предложение – поговорим. Почему не сложился плей-офф в «Магнитке»? Какой смысл сейчас вспоминать об этом? Ну не пошло, всякое бывает. Нет смысла искать оправдания. Зачем ворошить прошлое? Это было и прошло.

Я часто хожу на игры «Енисея». Мы, спортсмены, друг друга поддерживаем. Вообще я смотрю футбол, болею за «Спартак». Они выиграли титул, молодцы. В этом сезоне получается не всё, но только середина чемпионата. Ещё всё может поменяться. Посмотрите, каким крутым был матч против «Севильи».

Поддерживаем отношения с Овечкиным, всегда общаемся. Всё так же, как и было. Я ещё в феврале знал, что будет с «Кэпиталз». Но зачем мне брать на себя такую ответственность? Скажу что-то – потом будут мои цитаты везде крутить. Ну зачем? Постоянно включаю матчи НХЛ, нарезку лучших моментов. Быстрее маленько всё стало, больше молодёжи. Почему так быстр Макдэвид? Не могу сказать, против него не играл. А со стороны посмотреть – да, он бежит намного быстрее всех. Если агент завтра найдёт вариант в НХЛ? Так это будет завтра. Тогда и поговорим», — цитирует Сёмина «Советский спорт».

Гомоляко: ещё увидим Сёмина образца «Вашингтона» или первого сезона в «Магнитке»
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз ХК Металлург Мг ХК Сокол Красноярск Александр Овечкин Александр Сёмин
Новости. Хоккей
25 октября 2017, среда
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