Гомоляко: ещё увидим Сёмина образца «Вашингтона» или первого сезона в «Магнитке»

Бывший вице-президент «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением о перспективах Александра Сёмина, который сейчас играет в ВХЛ за красноярский «Сокол». В четырёх играх на счету Сёмина четыре (2+2) очка.



«Я думаю, что Александр правильно сделал, что отправился за игровой практикой в ВХЛ. Играть надо, а где играть, пока не удаётся договориться с клубами КХЛ? Это правильное решение. Думаю, что команды КХЛ увидят сейчас игру Сёмина. Это талантливый парень, поэтому я думаю, что скоро его могут позвать в какой-нибудь клуб.

Сёмин может заиграть в КХЛ. Он талантливый парень и хороший бомбардир. Да, последний сезон в «Магнитке» у него не задался, это всем понятно, но крест на нём ставить не надо. Если он получит приглашение от какой-то команды, то он станет совсем другим Сёминым – тем, которого мы привыкли видеть в «Вашингтоне» или в первом сезоне в «Металлурге», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Александр Сёмин забросил первую шайбу за «Сокол» в новом сезоне ВХЛ

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»