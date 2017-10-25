Ветеран «Спартака» Александр Кузнецов: команде не хватает стабильности вратарей

Чемпион СССР 1962 года в составе «Спартака» Александр Кузнецов поделился мнением об игре «красно-белых» и матче с «Сибирью».



«Игру команды в последних матчах считаю нормальной. Не хватает стабильности вратарей и реализации моментов. Если мы прибавим в этих компонентах, то должны попасть в восьмёрку. Плюс молодёжь должна прибавлять в мастерстве. Три домашние победы вселили оптимизм, победы всегда вдохновляют. С «Сибирью» надо бороться. С равными по силам командами надо брать очки. Потом будем ждать московское «Динамо», — цитирует Кузнецова клубное телевидение.

«Сибирь» не сможет выиграть у «Спартака». Прогнозы на игровой день КХЛ “Йокерит” проиграет, а СКА одержит лёгкую победу в Подольске — в прогнозах игрового дня КХЛ.

Также видео доступно в официальном «твиттере» «Спартака».