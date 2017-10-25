«Локомотив» победил «Слован» и выиграл седьмой матч при Квартальнове

«Локомотив» на выезде победил «Слован» и выиграл третий матч подряд. В девяти матчах при Дмитрии Квартальнове ярославцы выиграли семь. В 26 матчах сезона на счету команды 15 побед. «Слован» в 26 матчах сезона одержал 7 побед. 25 августа в очном матче команд в Ярославле «Локомотив» разгромил соперника — 5:1.



В первой двадцатиминутке команды обменялись голами — Зак Бойчак вывел «Слован» вперёд, Брэндон Козун счёт сравнял. На 26-й минуте матча Даниил Апальков вывел «Локомотив» вперёд, а на 46-й Борис Садецки сделал счёт равным. Однако на 56-й минуте встречи Павел Красковский во второй раз вывел ярославцев вперёд. «Локомотиву» на сей раз удалось удержать преимущество. Как итог — победа ярославцев со счётом 3:2.



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