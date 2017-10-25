Гавриков — о том, почему у СКА не получается начало: готовятся, разбирают нас

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился мнением о сегодняшнем сопернике своей команды — подмосковном «Витязе», у которого «армейцы» выиграли со счётом 4:2.

«У нас не поучилось начало. «Витязь» не дал нам сыграть в свою игру. Но главное, что потом мы забили голы и выиграли. Почему не получается начало матчей? Соперник готовится, разбирает нас. В начале нужно немножко времени, чтобы притереться. «Витязь» — крепкий орешек, у них есть исполнители и хорошая вратарская линия. Яковлев уже готов играть. Куда помещу первую заброшенную шайбу в сезоне? Не знаю, посмотрим», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.