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Гавриков — о том, почему у СКА не получается начало: готовятся, разбирают нас

25 октября 2017, среда. 22:40 Хоккей

Защитник СКА Владислав Гавриков поделился мнением о сегодняшнем сопернике своей команды — подмосковном «Витязе», у которого «армейцы» выиграли со счётом 4:2.

«У нас не поучилось начало. «Витязь» не дал нам сыграть в свою игру. Но главное, что потом мы забили голы и выиграли. Почему не получается начало матчей? Соперник готовится, разбирает нас. В начале нужно немножко времени, чтобы притереться. «Витязь» — крепкий орешек, у них есть исполнители и хорошая вратарская линия. Яковлев уже готов играть. Куда помещу первую заброшенную шайбу в сезоне? Не знаю, посмотрим», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК СКА Владислав Гавриков
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