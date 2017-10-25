П. Зубов: у «Сибири» забивает одна тройка, остальные стоят и курят в углу

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал крупное поражение от «Спартака» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжело говорить, конечно. Сегодня Саше Салаку практически не помогали полевые игроки. Вратарь, нападающие, защитники — это всё единое целое, а сегодня этого не было. Первый же бросок по нашим воротам — и гол. Потом удаление ненужное получили, опять пропустили. Ну а третий гол — атака с ходу… Повторюсь, тяжело что-то сказать, команда во втором периоде после пропущенной шайбы просто бросила играть.

В третьем оживились, но этого мало. Надо не только по воротам бросать, но и на добивание идти сразу. Зубами эту шайбу туда заносить, если так не идёт. «Спартак» же грамотно сыграл в третьем периоде, по счёту. По поводу помещения Сопина на драфт отказов могу сказать, что мы ищем варианты усиления состава. У нас только одна тройка забивает, остальные стоят и курят в углу», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.

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