Дуайер: молодые защитники «Динамо» допустили ошибки, мы сделаем выводы

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:4).

«Мы играли с сильным соперником. Было много удалений. У нас много молодых игроков, в воротах молодой голкипер. Молодые защитники, к сожалению, допустили ошибки. Сложно было перестраиваться после травмы Марка-Андре Граньяни, который помогает в большинстве. Он может и отдать, и бросить, и подержать шайбу. Матч стал для нас проверкой. Мы сделаем из него правильные выводы на будущее», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Александр Тарасов.