Карнаухов — о классе ЦСКА: со всеми нужно играть и нужно выигрывать

Вратарь минского «Динамо» Михаил Карнаухов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:4).

«Два гола пропустили в меньшинстве, это очень обидно. Много работаем на тренировках над реализацией численного преимущества, но сегодня что-то не получилось. Будем стараться прибавлять, и, конечно, нам нужна победа, чтобы вновь почувствовать уверенность в своих силах.



Предстартовое волнение присутствует всегда. Но хорошо размялся, поймал первый бросок — и волнение уходит. Просто стараешься приносить максимум пользы своей команде и играть на победу.



Я здесь играл сезон в 15 лет. Но… Даже не знаю, как правильно выразиться… Ностальгия? Нет, просто когда приехали сюда вчера на тренировку, вспомнил много приятного. Хотелось выиграть сегодня, но не получилось. Не сказать, что было легко. ЦСКА — лидер, одна из лучших команд в лиге. Но со всеми нужно играть и нужно выигрывать. Постараемся в оставшихся выездных матчах осуществить то, что не удалось в Подольске и Москве», — цитирует игрока официальный сайт клуба.