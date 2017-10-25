Занковец: «Словану» не удалась первая половина второго периода

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (2:3).

«Единственное, нам не удалась первая половина второго периода. Соперник играл в этом отрезке сильнее нас. А так, в принципе по игре — ребята старались, выкладывались полностью, но, к сожалению, результат матча решает порой одна ошибка. Соперник смог реализовать, а мы, к сожалению, нет», — сказал главный тренер словацкой команды на послематчевой пресс-конференции.