Квартальнов: довольны, что увозим из Братиславы 3 очка, игра была равная

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Слованом» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Ярославская команда выиграла седьмой матч из девяти в текущем сезоне при главном тренере Дмитрии Квартальнове.

«Конечно, мы довольны, что увозим отсюда три очка. Игра была равная. Мог выиграть «Слован», могли выиграть мы. Наверное, нам чуть больше повезло», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.