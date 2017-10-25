Григорьев — о 4-матчевой серии поражений «Торпедо»: может, в церковь сходить?

Защитник «Торпедо» Михаил Григорьев подвёл итоги матча с «Югрой» (1:2 ШБ). Это четвёртое поражение подряд. Григорьев забил единственный гол своей команды в этом матче.



«Проиграли, потому что не использовали свои моменты. Моментов-то хватает, а вот голы… Забрасываем по одной шайбе за матч — это просто никуда не годится. Могли довести матч до победы. Ведь как залетела шайба в наши ворота — по-моему, от конька защитника. Опять немного не повезло.



Будем стараться прервать серию неудач в матче с «Сибирью». Мы ведь со всеми командами вроде бы играем неплохо, но, повторюсь, очень плохо реализуем свои моменты и теряем очки. Что-то надо поменять. Может, в церковь сходить? В любом случае, предстоит ещё много работы», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Скудра: много вопросов к нападающим «Торпедо», разочаровывает тройка Галузина