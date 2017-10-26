Источник: «Вегас» готовит продажу Шипачёва

Авторитетный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил что «Вегас» может рассмотреть вариант с продажей или обменом нападающего Вадима Шипачёва, который после трёх матчей в составе «Голден Найтс» во второй раз в сезоне был отправлен в АХЛ.



«Шипачёв просто не подходит команде», — отметил Фридман в своём «твиттере».



Также есть информация о том, что агент россиянина Петр Свобода получил разрешение искать для форварда новую команду и вести соответствующие переговоры. Среди заинтересованных в Шипачёве клубов американские журналисты называют «Монреаль Канадиенс».

Житник — об отправке Шипачёва в АХЛ: быть в третьем звене не лучше, чем в запасе