Житник — об отправке Шипачёва в АХЛ: быть в третьем звене не лучше, чем в запасе

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о шансах Вадима Шипачёва закрепиться в «Вегас Голден Найтс». Накануне российский форвард вновь был отправлен в АХЛ.

«Вся хоккейная Америка с восторгом говорит о «Вегасе», авторе лучшего старта для новичков в истории НХЛ. Мне команда нравится: работает как часы, играет просто и надёжно, практически без потерь в средней зоне.



У Шипачёва, как и у Радулова, пока только один гол, но природа их проблем разная. Если Александру доверяют, он получает много времени в первом звене и в большинстве, то Шипачёв выше третьей тройки не поднимается. И это плохой симптом — при нынешнем результате никто в «Вегасе» ничего менять не будет.



Его вновь перевели в фарм-клуб? В принципе Вадиму с его стилем играть в третьей тройке без большинства, может, не лучше, чем находиться в запасе. Ведь при первом варианте тренер тебя технично сплавляет, при втором — не даёт шанса. Оба варианта плохие.



Пока Шипачёву имеет смысл воздержаться от резких движений. В Западной конференции всё очень быстро меняется, если «Вегас» начнёт проигрывать, что практически неизбежно, шансы у Шипачёва появятся. Надо ждать», — цитирует Житника Russia-Hockey.ru.