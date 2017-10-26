«Монреаль» не заинтересован в переходе Шипачёва

Известный инсайдер НХЛ Боб Маккензи, сотрудничающий в том числе с изданием TSN, опроверг информацию ряда американских журналистов о возможном обмене российского нападающего «Вегаса» Вадима Шипачева в «Монреаль Канадиенс».



«Для болельщиков «Монреаля», которые полагают, что Шипачёв может присоединиться к «Канадиенс». Не верьте, «Монреаль» не проявляет никакого интереса к этому хоккеисту», — написал Маккензи в своём «твиттере».



После трёх матчей в составе «Голден Найтс» Шипачёв во второй раз в сезоне был отправлен в АХЛ. По некоторым данным, представители россиянина получили разрешение на поиски нового клуба для своего клиента.

Источник: «Вегас» готовит продажу Шипачёва