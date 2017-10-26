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Э. Кейна, набирающего по очку в среднем за матч в сезоне, обменяют из «Баффало»

26 октября 2017, четверг. 09:26 Хоккей

Форвард «Баффало Сэйбрз» Эвандер Кейн в ходе текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, вероятнее всего, сменит команду. Об этом сообщил инсайдер Боб Маккензи

Действие контракта игрока с клубом НХЛ истекает по окончании сезона-2017/18. При этом зарплата Эвандера Кейна составляет $5,25 млн. В 11 матчах текущего сезона Кейн набрал 11 (6+5) очков. Всего на уровне Национальной хоккейной лиги за «Атланта Трэшерз», «Виннипег Джетс» и «Баффало Сэйбрз» на счету Кейна 311 очков в 507 матчах.

Время собирать чемодан. 5 игроков НХЛ, которых наверняка обменяют
Потолок зарплат в НХЛ просто безжалостен. Даже хорошая игра может стать причиной обмена.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Эвандер Кейн
Новости. Хоккей
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