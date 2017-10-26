Куда должен перейти Вадим Шипачёв?

«Чемпионат» предлагает своим читателям принять участие в опросе, посвящённом возможному обмену новичка клуба «Вегас Голден Найтс» российского нападающего Вадима Шипачёва.

«Наша встреча была ошибкой». «Вегас» готовит обмен Шипачёва Все эти отправки в фарм-клуб были не просто так.

Варианты, куда должен отправиться Шипачёв:



— в «Тампа-Бэй Лайтнинг», россиян там любят;

— в «Аризона Койотс», там больше шансов стать лидером;

— в «Питтсбург Пингвинз», а потом подтянется и Зарипов;

— в СКА, зря он оттуда ушёл;

— в другой клуб Континентальной хоккейной лиги;

— никуда. Надо остаться в «Вегасе» и доказывать.

Проголосовать можно на главной странице раздела «Хоккей» или по ссылке в Playbuzz.

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