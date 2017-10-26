Генменеджер «Авангарда»: Перселл должен добавить команде агрессивности в атаке

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал переход в команду нападающего Тедди Перселла.

«Мы всегда ищем возможности для усиления нашей команды. Мониторинг ведётся постоянно, менеджмент и тренерский штаб рассматривают кандидатов, но приглашение получают только те игроки, которые соответствуют нашим требованиям и могут вписаться в нашу систему.



Перселл — именно такой хоккеист. Он должен добавить нашей команде агрессивности в атаке. Это опытный форвард, способный решить момент мощным и точным броском. Его навыки игры в большинстве нам пригодятся, как и канадский боевой дух, нежелание уступать в единоборствах. Конечно, с приходом Перселла конкуренция за место в составе возрастёт. Особенно среди легионеров», — цитирует функционера официальный сайт омского клуба.