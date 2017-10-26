Бурдасов: доволен обменом из ЦСКА, хочу быстрее сыграть за «Салават»

Нападающий Антон Бурдасов подтвердил свой обмен из московского ЦСКА в уфимский «Салават Юлаев».



«Всё хорошо, всё супер, настроение отличное. Сам доволен этой ситуацией и хочу быстрее начать играть за «Салават Юлаев». Как воспринял обмен? Очень хорошо. Мне с утра позвонили из уфимского клуба и сказали: «Мы очень хотим, чтобы ты у нас играл». Я сказал, что согласен на такие условия и всё быстро решилось. У меня было пару приоритетных вариантов, но я выбрал Уфу. Уверен, что всё сделал правильно и очень хочу помочь своей новой команде.



Знаю, что в Уфе собраны хорошие ребята. Там отличный, дружный коллектив, где у меня много друзей. Да и стиль хоккея в «Салавате Юлаеве» мне намного ближе, чем в ЦСКА. Я знаю, что на «Уфа-Арене» отличная атмосфера, потому что в Башкортостане любят и разбираются в хоккее. Нам очень нужна поддержка трибун, а мы будем радовать болельщиков отличной игрой. Мне Кирилл Капризов рассказывал, что здесь очень активные, яркие болельщики и о времени, проведённом в Уфе, он так же отзывался только положительно», — цитирует Бурдасова официальный сайт клуба.



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