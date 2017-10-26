Лемье: тяжело в третий раз выиграть Кубок, нужны отскоки в сторону «Питтсбурга»

Владелец «Питтсбург Пингвинз» и легендарный хоккеист Марио Лемье поделился о шансах «Питтсбурга» на третий Кубок Стэнли.



«Выиграть даже два раза подряд очень сложно. Про три и говорить нечего. Здесь требуется определённый элемент везения. Однако у нас есть команда, костяк которой за последние сезоны сохранился. Я думаю, что ключевым станет попадание в плей-офф, которое как будто даст начало новому сезону. Остаётся верить в то, что отскоки будут в нашу сторону, и наблюдать за тем, куда нас это приведёт», — приводит слова Лемье официальный сайт лиги.

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