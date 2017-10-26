Прохоркин — о зарплатах в КХЛ: охранникам и врачам мало платят, а мы-то при чём?

Нападающий петербургского СКА Николай Прохоркин поделился мнением о высоких зарплатах хоккеистов.



«Да, мы много получаем. Нам, можно сказать, повезло, что такие большие деньги в спорте крутятся. Но это же не мы придумали. В футболе ещё большие деньги. На того же Неймара посмотрите – за какую сумму его перекупили и какая у него зарплата. Это смех, честно говоря. И в футболе всё ещё будет расти. В хоккее-то практически не растут зарплаты.



Ну и начинается: вот, мол, мы на заводе пашем, охранникам у нас не платят, врачам. А мы-то тут при чём? На завод идут иногда не от хорошей жизни, не из-за того, что ты всю жизнь мечтал на заводе работать, ради чего специально учился. Некоторых жизнь заставляет. Некоторые не могут найти работу по специальности, но всё же хотят миллионы зарабатывать, в экономисты и юристы идут. А их и так тонны. Занято уже всё. И куда им деваться? Идут в офис, сидят там на обычной зарплате. А потом вот эту всю фигню пишут», — цитирует Прохоркина «Спорт-экспресс».

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