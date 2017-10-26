Зюзин: у Хичкока трудный характер, возможно, он не даёт Радулову раскрыться

Известный в прошлом защитник, а ныне тренер Андрей Зюзин поделился мнением об игре форварда «Даллас Старз» Александра Радулова.
«Саша попал в новый для себя коллектив. Конечно, там наверняка не обходится без новых для него ролей. Радулов – отличный игрок и большой профессионал. Может сыграть и крайнего нападающего, и в защите отработать. Сейчас у Радулова происходит адаптация к «Далласу», к новой системе.
Плюс не стоит забывать, что в «Старз» главным тренером работает Кен Хичкок, он человек с очень трудным характером. Возможно, не до конца даёт Саше раскрыться, обрезает игровое время, не всегда позволяет сыграть в ключевых моментах. Радулову просто надо успокоиться, работать и принять ситуацию такой, какая она есть. И всё обязательно придёт. Радулов умеет показывать отличный хоккей, он должен выйти на свой уровень, тащить на себе «Даллас». А Хичкок обязан ему помочь это сделать, поддержать человека», — сказал Зюзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.