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Зюзин: у Хичкока трудный характер, возможно, он не даёт Радулову раскрыться

26 октября 2017, четверг. 18:00 Хоккей

Известный в прошлом защитник, а ныне тренер Андрей Зюзин поделился мнением об игре форварда «Даллас Старз» Александра Радулова.

«Саша попал в новый для себя коллектив. Конечно, там наверняка не обходится без новых для него ролей. Радулов – отличный игрок и большой профессионал. Может сыграть и крайнего нападающего, и в защите отработать. Сейчас у Радулова происходит адаптация к «Далласу», к новой системе.

Плюс не стоит забывать, что в «Старз» главным тренером работает Кен Хичкок, он человек с очень трудным характером. Возможно, не до конца даёт Саше раскрыться, обрезает игровое время, не всегда позволяет сыграть в ключевых моментах. Радулову просто надо успокоиться, работать и принять ситуацию такой, какая она есть. И всё обязательно придёт. Радулов умеет показывать отличный хоккей, он должен выйти на свой уровень, тащить на себе «Даллас». А Хичкок обязан ему помочь это сделать, поддержать человека», — сказал Зюзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Нас тащат два игрока». И это не Радулов. Что происходит в «Далласе»?
Хичкок уже недоволен Радуловым: «-3» в матче с «Колорадо», столкновение с судьёй и всего один гол в сезоне, да и тот в пустые ворота.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Александр Радулов Кен Хичкок
Новости. Хоккей
26 октября 2017, четверг
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