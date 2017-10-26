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И. Воробьёв: Кокарев не успел поменять раздевалку, поэтому не сыграл с Уфой

26 октября 2017, четверг. 20:32 Хоккей

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (4:1), рассказав, почему не сыграл новичок команды Денис Кокарев.

«Хорошая игра, мы здорово отыграли в меньшинстве. Нам Вася здорово помог. Терпели, работали, победили.

Как будем использовать Кокарева и почему он не сыграл? Кокарева будем использовать в первых двух звеньях, но окончательное решение ещё не приняли. Произошёл обмен, Кокарев имеет право играть за нас со следующей игры. Нет никакой вины, была договорённость. Давайте считать, что он не успел поменять раздевалку», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Салавата Юлаева».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

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Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев Денис Кокарев Илья Воробьёв
Новости. Хоккей
26 октября 2017, четверг
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