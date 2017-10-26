Баранов: ещё не совсем понял, отличаются ли скорости КХЛ от ВХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Баранов поделился эмоциями после игры с «Металлургом» (1:4), которая стала для него первой в КХЛ.



«Мы играли, старались, боролись. Где-то, в каких-то моментах, нам не повезло. Все работали, старались. Скорее всего, мы не использовали моменты, которые соперник использовал. Большинства у нас было предостаточно, но сейчас не возьмусь говорить, что именно стало ключевым фактором в матче.



Честно говоря, было волнительно, всё-таки в первый раз выходишь на таком уровне играть. Наверное, я не показал всего, что мог, но как есть, так есть.Отличаются ли скорости ВХЛ и КХЛ? Честно, еще не совсем это понял, не могу дать точного ответа. Естественно, виднелась более грамотная игра соперников», — цитирует Баранова официальный сайт клуба.

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