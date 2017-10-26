«Автомобилист» в гостях оказался сильнее ХК «Сочи», у Крикунова — дубль

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста», игра закончилась со счётом 1:3.
Счёт был открыт на 22-й минуте — шайбой отметился защитник «Автомобилиста» Михал Чайковски. В третьем периоде Илья Крикунов сумел оформить дубль, на что хозяева ответили только голом Андрея Иванова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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