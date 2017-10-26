Робинсон, Клинкхаммер, Козун и Эллисон вошли в состав сборной Канады на Евротур

Официальный сайт Федерации хоккея Канады опубликовал состав, который отправится на Кубок Карьяла. 16 игроков в сборной — из Континентальной хоккейной лиги, двое представляют студенченские лиги Северной Америки.
Вратари: Джастин Питерс, Бен Скривенс.
Защитники: Мэт Робинсон, Джефф Кинрейд, Джесс Блейкер, Симон Депрё, Максим Норо, Крис Ли, Чарльз Дженовей, Зак Уайтклауд и Карл Столлери.
Форварды: Роб Клинкхаммер, Кристиан Томас, Мэтт Фрэттин, Андрю Эббет, Дилан Сайкура, Куинтон Хауден, Мэтт Эллисон, Рене Бурк, Жильбер Брюле, Эрик О Делл, Брэндон Козун, Дерек Рой, Мэйсон Рэймонд и Войтек Вольски.
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