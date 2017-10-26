Крикунов: пришлось поднимать народ, «Автомобилисту» было сложно

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями после победы над ХК «Сочи» (3:1).



«Игра получилась тяжёлой. Мы после тяжёлого матча с «Ак Барсом», проиграли первый период по моментам. Тяжело, пришлось народ поднимать после первого периода. Немножко встрепенулись, игра пошла более-менее равной. Хорошо, что мы удачно забили. У нас Крикунов забил, это нужные голы. Наконец-то мы реализовали два раза большинство. В третьем периоде было сложно, тяжело, противник на нас сел прилично. Но, слава богу, выстояли, хорошо сыграли Коварж и вся оборона. Нападающие могли бы получше сыграть. А так – молодцы, ребята, все старались, все бились», — цитирует тренера официальный сайт ХК «Сочи».

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