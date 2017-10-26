Анкипанс: руки и голова у Чистова работают, ему нужно влиться в «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал победу над «Авангардом» со счётом 1:0 ОТ.



«С заброшенными шайбами как есть, так есть. Мне очень понравилась ответная реакция команды после прошлой игры, когда мы незаслуженно потеряли два очка. Благодарен ребятам, что не сломались и нашли силы на продолжение борьбы. Спасибо им за характер.



Чистов давно не играл, поэтому ему надо влиться в команду и в игровой ритм, понять, что происходит, что и как мы в «Динамо» делаем. Ему нужно время, примеры Жердева и Салмелы показывают, что через несколько игр новички выглядят лучше. Но даже со стороны видно, что руки и голова у Станислава работают.



Отсутствие Ренна? Скоро будет официальное заявление, тогда всё и станет известно», — приводит слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.