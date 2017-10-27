Нападающий «Рейнджерс» Рик Нэш проводит 1000-й матч за карьеру в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш принял участие в матче с «Аризоной Койотс». Таким образом, 33-летний хоккеист проводит 1000-й матч в Национальной хоккейной лиге. Первый матч Нэш провёл в составе «Коламбус Блю Джекетс» 10 октября 2002 года с «Чикаго Блэкхоукс» и сумел отметиться заброшенной шайбой.



В 999 матчах нападающий набрал 772 (417+355) результативных балла. Нэш — обладатель золота Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, чемпион мира — 2007.



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