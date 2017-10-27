Торнтон забил гол «Бостону» и делит 20-е место по очкам в истории НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз». 38-летний канадец отличился на 31-й минуте, сравняв счёт во встрече — 1:1. Ассистентами Джо выступили Тим Хед и Брент Бёрнс.

Видео гола Торнтона можно посмотреть на странице «Шаркс» в «Твиттере».

Таким образом, Торнтон набрал 1398-е (386+1012) очко за карьеру. По этому показателю канадец сравнялся с финским нападающим Яри Курри и теперь делит с ним 20-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. В активе Курри, который выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Анахайм Дакс» и «Колорадо Эвеланш», 601 гол и 797 результативных передач.