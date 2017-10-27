«Флорида» разгромила «Анахайм», Дадонов оформил дубль, Врбата — хет-трик

Хоккеисты «Флориды Пантерз» не оставили шансов гостям из «Анахайм Дакс», обыграв соперников со счётом 8:3.



Радим Врбата отметился дублем ещё в первом периоде, после первого перерыва по шайбе забросили Евгений Дадонов и Александр Барков. В третьем периоде Врбата записал на свой счёт хет-трик, а Дадонов ограничился дублем. Помимо гола, Барков стал автором двух результативных передач. По шайбе в составе «Анахайма» забросили Калле Коссила, Эндрю Кольяно и Логан Шоу.



Таким образом, «Флорида» добилась четвёртой победы в сезоне, прервав двухматчевую выигрышную серию «Анахайма».