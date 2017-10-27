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«Лос-Анджелес» всухую обыграл «Монреаль», «Миннесота» победила «Айлендерс»

27 октября 2017, пятница. 06:13 Хоккей

Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» нанесли поражение соперникам из «Монреаль Канадиенс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра в Канаде завершилась со счётом 4:0, шат-аут оформил Джонанат Куик.

Авторами заброшенных шайб стали Адриан Кемпе, Тайлер Тоффоли, Анже Копитар и Кёртис Макдермит.

В параллельном матче игрового вечера «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Айлендерс» со счётом 6:4, прервав серию из трёх побед гостей из Нью-Йорка. В составе команды хозяева отметим успешную игру Маркуса Фолиньо и Эрика Стаала, забросивших по шайбе и отдавших по передаче, Джаред Спаржон отметился двумя голевыми пасами.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0 : 4 0:2, 0:1, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Кемпе (Форборт) – 18:59 (5x5), 0:2 – Тоффоли – 19:10 (5x5), 0:3 – Копитар (Маззин) – 34:35 (5x5), 0:4 – Макдермид (Даути, Кемпе) – 43:58 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
6 : 4 3:1, 1:1, 2:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Фолиньо (Спаржон) – 04:56 (5x5), 2:0 – Цукер (Гранлунд) – 06:09 (5x5), 3:0 – Стаал – 07:26 (4x5), 3:1 – Бовилье (Бойчак, Бейли) – 10:49 (5x5), 4:1 – Канин (Стаал) – 27:17 (4x5), 4:2 – Ледди (Барзал, Бейли) – 38:31 (5x5), 5:2 – Митчелл (Винник, Спаржон) – 44:14 (5x5), 6:2 – Бродин (Фолиньо, Эрикссон Эк) – 46:11 (5x5), 6:3 – Ли – 50:09 (5x5), 6:4 – Барзал – 59:58 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Кингз Миннесота Уайлд Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Айлендерс Джонатан Куик Эрик Стаал
Новости. Хоккей
27 октября 2017, пятница
06:13 «Лос-Анджелес» всухую обыграл «Монреаль», «Миннесота» победила «Айлендерс»
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