«Лос-Анджелес» всухую обыграл «Монреаль», «Миннесота» победила «Айлендерс»

Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» нанесли поражение соперникам из «Монреаль Канадиенс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра в Канаде завершилась со счётом 4:0, шат-аут оформил Джонанат Куик.



Авторами заброшенных шайб стали Адриан Кемпе, Тайлер Тоффоли, Анже Копитар и Кёртис Макдермит.



В параллельном матче игрового вечера «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Айлендерс» со счётом 6:4, прервав серию из трёх побед гостей из Нью-Йорка. В составе команды хозяева отметим успешную игру Маркуса Фолиньо и Эрика Стаала, забросивших по шайбе и отдавших по передаче, Джаред Спаржон отметился двумя голевыми пасами.