Кучеров и Стэмкос – 7-е партнёры в НХЛ с 11-матчевой результативной серией

Нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Стивен Стэмкос стали седьмой группой партнёров в истории НХЛ, чья одновременная результативная серия со старта сезона составила не меньше 11 матчей. В игре с «Детройт Ред Уингз» Кучеров набрал 2 (1+1) очка, а Стэмкос забил гол. Кучеров является лучшим снайпером лиги, Стэмкос — лучшим бомбардиром.



В сезоне-1973/74 это удалось сделать Филу Эспозито и Бобби Орру в «Бостон Брюинз», в сезоне-1984/85 – Майку Босси, Бренту Саттеру и Джону Тонелли («Нью-Йорк Айлендерс»), в сезоне-1988/89 – Уэйну Гретцки и Дэйву Тейлору («Лос-Анджелес Кингз»). В сезоне-1992/93 одновременные серии случились в трёх клубах – «Баффало Сэйбрз» (Дэйв Андрейчук и Пэт ЛаФонтейн), «Бостон Брюинз» (Джо Джуно, Дмитрий Квартальнов) и «Питтсбург Пингвинз» (Кевин Стивенс, Рон Фрэнсис, Марио Лемье).

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