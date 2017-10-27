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Подшендялов: есть вопросы к «Динамо», обид нет. Настраиваюсь по-особому

27 октября 2017, пятница. 10:34 Хоккей

Нападающий «Спартака» Артём Подшендялов поделился впечатлениями от игры за красно-белых и высказался о предстоящем 27 октября матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», расставшимся с игроком по ходу сезона.

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«У нас такая ситуация, когда нужно выигрывать все матчи, чтобы попасть в плей-офф. Поэтому все бьются от начала и до конца игры. Мы выиграли у «Сибири», потому что вся команда старается и выполняет тренерскую установку. Отсюда и эта, и предыдущие три победы. Тренерский штаб указывает нам на наши ошибки, объясняет, где надо исправить. Это должно было рано или поздно принести свои плоды. Вот мы и начали побеждать. Каждый хоккеист «Спартака» бьётся за каждого.

Матч с «Динамо»? Разумеется, я буду по-особому настраиваться на него. Всей командой планируем биться на каждом участке площадки, но для меня этот матч имеет принципиальное значение. Я с таким нетерпением ждал его! Поэтому готовлюсь не меньше чем к предыдущим встречам. Если мы всей командой сыграем так же, как с «Авангардом», «Югрой», «Барысом» и «Сибирью», то обязательно добьёмся успеха. И для команды, и для меня лично очень важно выиграть этот матч. Я должен помочь «Спартаку» добиться победы, чтобы мы окончательно включились в борьбу за плей-офф.

Как в «Динамо» объяснили внесение меня в список отказов? Мне ничего не объяснили. Вопросы к «Динамо» у меня остались, но они уже в прошлом. Я играю в «Спартаке» и помогаю команде побеждать. Жизнь на уходе из «Динамо» не заканчивается — у меня в приоритете биться за свою нынешнюю команду. Обид нет. Есть определённые вопросы к «Динамо», но чтобы обижаться… Я не маленький мальчик, так что всё нормально», — цитирует игрока газета «Известия».

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Источник: Известия Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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