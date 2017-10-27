Тренер «Бостона» — о Худобине: он вернулся в норму

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди оценил игру российского вратаря Антона Худобина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1). Россиянин отразил 36 бросков из 37 и был признан второй звездой матча.



«У Худобина сил и движения даже больше, чем достаточно. Сегодня он держал игру под контролем, был очень сосредоточенным. Показалось, что он кое-что воспринял в плане правильного выбора позиции.

Худобин – не обычный технически роботизированный вратарь. Эта игра вернула его в норму», – передаёт слова тренера официальный сайт НХЛ.