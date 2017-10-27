Гомоляко: Ли усилит «Магнитку», а Береглазову нужно пробиваться в НХЛ

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко выразил мнение по поводу возвращения Криса Ли в «Магнитку» и возможного приезда Алексея Береглазова.

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«Естественно, Крис Ли усилит состав «Металлурга». Трудно сказать, выправит ли он ситуацию, но это хороший хоккеист. Конечно, команде он поможет, а к чему это приведёт — увидим. Нужно ли Береглазову возвращаться в «Магнитку»? Всё зависит от целей хоккеиста. Играть в НХЛ — мечта каждого игрока, поэтому я думаю, что Береглазову стоит попробовать пробиться там. А если этого не получится, то надо возвращаться.



Считаю ли я политику клуба по приглашению возрастных игроков правильной? В середине сезона трудно говорить о вводе в состав молодых хоккеистов. Нужно было задуматься об этом в том году. Команда не в очень хорошем состоянии, ей надо усиливать игру. Геннадий Иванович ищет варианты усиления, поэтому и приглашает таких игроков, как Кокарев или Григоренко», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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