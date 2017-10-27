Назаров: знали, что будет тяжёлая игра. «Адмирал» хорошо играет

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижнекамцы выиграли свой четвёртый матч подряд.
«Нефтехимик» на выезде одолел «Адмирал» и выиграл четвёртый матч подряд
«Благодарен ребятам. Команда собирается и выигрывает матч. Знали, что будет тяжёлая игра. «Адмирал» хорошо играет в последних матчах. Благодарен ребятам, собрались, выстояли и выиграли матч», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.
Также данное видео доступно на официальном канале «Адмирала» в YouTube.