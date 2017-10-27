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Е. Григоренко: три очка у «Ак Барса» «Адмирал» может забрать

27 октября 2017, пятница. 15:52 Хоккей

Форвард «Адмирала» Евгений Григоренко прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2). Ранее хоккеист выступал за нижнекамскую команду.

«Сложно сказать, чего не хватило: может быть, везения. В пустые ворота не попадаем, перекладину обстучали. Где-то поторопились, руки начали поднимать, думать, куда праздновать ехать. Тренеры нам сказали, что мы бросили 47 раз в створ, бросков 15 там точно были опасными: и пять на пять, и в большинстве. Много выигрывали борьбы под воротами сегодня, но вратарь их выручил. Думаю, наиграли больше чем на один гол.

Мы не смотрим против кого играем, кто на каком месте. Нам самим необходимо выбираться из ямы. Осталось сыграть половину сезона. Дай бог, удачно сыграем домашнюю серию, подготовимся и дальше уже некуда будет отступать. Тем более после паузы начинаем дома. Надо забирать любые очки, какие только можно, чтобы попасть в плей-офф.

Мой первый матч во Владивостоке? Я почему-то думал, что здесь сложней играть. Я во второй раз играю на этой коробке, первый был в составе «Нефтехимика» здесь, сейчас вот наоборот, впервые в составе «Адмирала» сыграл против нижнекамцев. Мне понравилось: места вроде бы и мало, но можно бросить с любой позиции.

Впереди у нас Казань – лидер Восточной конференции, но обыгрывать можно любого соперника. Если будем биться, как сегодня, добавится немного везения и хладнокровия, то, думаю, три очка можем забрать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Стиллман: у «Адмирала» было достаточно моментов, чтобы выиграть
Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Нефтехимик Евгений Григоренко
Новости. Хоккей
27 октября 2017, пятница
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