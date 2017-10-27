«Лада» — «Югра»: Гуркин получил травму и покинул лёд на носилках

В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Югрой», который проходит в Тольятти, защитник хозяев Ефим Гуркин получил травму.



В углу площадки произошло столкновение, после которого Ефим Гуркин остался лежать на льду. Его унесли с площадки на носилках.



24-летний защитник в этом сезоне провёл 22 матча, забросил одну шайбу и отдал три передачи при показателе полезности «+4».

В матче продолжается третий период, «Лада» ведёт со счётом 3:0.

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Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Югры».