Три очка Белоусова и «сухарь» Лазушина помогли «Ладе» обыграть «Югру»

«Лада» одержала победу в матче регулярного чемпионата с «Югрой». Встреча, проходившая в Тольятти, завершилась со счётом 4:0.

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В первом периоде Георгий Белоусов вывел хозяев вперёд, а во второй двадцатиминутке сначала Денис Зернов с передачи Белоусова сделал счёт 2:0, а затем Георгий оформил дубль, набрав третье очко. В заключительном игровом отрезке Дмитрий Воробьёв реализовал большинство и установил окончательный результат. Вратарь Александр Лазушин провёл матч на ноль, отразив 21 бросок.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.