«Спартак» всухую обыграл московское «Динамо», одержав пятую победу подряд

«Спартак» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» со счётом 2:0. Для команды Вадима Епанчинцева эта победа стала пятой подряд.

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В первом периоде шайб заброшено не было, а во втором Вилле Лаюнен открыл счёт, реализовав большинство. В заключительном игровом отрезке Вячеслав Лещенко увеличил преимущество «Спартака». Голкипер Никита Беспалов провёл матч на ноль, отразив 30 бросков по своим воротам.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.