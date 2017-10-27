Емелин — о 0:4 от «Лады»: не узнал «Югру», соперник оказался готов, а мы — нет

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» со счётом 0:4.

«Сегодня не узнал свою команду, будем разбираться, что случилось. Такие матчи бывают, надо их просто забыть и готовиться к следующим. Календарь для всех команд одинаковый, игра в Нижнем Новгороде тут ни при чём. Почему-то „Лада“ оказалась готова, а мы — нет.

Полак проходит медосмотр и, скорее всего, примет участие уже в следующем матче», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.