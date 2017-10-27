«Слован» — СКА: Тихонов толкнул на борт Скалицки и подрался с ним

В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и СКА форвард «армейцев» Виктор Тихонов подрался с нападающим Паволом Скалицки.



Каблуков с Ворачеком вели борьбу за шайбу и борта, на подмогу партнёру пришёл Скалицки, а Тихонов подъехал сзади и толкнул его головой в борт. После этого между игроками завязалась драка, за которую оба получили по четыре минуты штрафа. Тихонов также был наказан двумя минутами за толчок на борт.

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Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.