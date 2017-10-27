Квартальнов: у «Витязя» получалось вернуться в игру, но нам помог Судницин

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Витязем», в которой его команда победила со счётом 4:2, и отметил игру вратаря Александра Судницина, который отразил 29 бросков из 31.

«Нам удался второй период, мы забили три гола и создали гандикап. Наверное, он и предрешил исход игры. «Витязь» хотел вернуться, у них это получалось. Где-то Судницин помог нам сыграть. Второй период мы сыграли так, как хотели», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.