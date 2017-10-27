СКА обновил рекорд чемпионатов России по серии матчей с набранными очками

СКА одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом» со счётом 5:0 и набрал очки во всех матчах текущего регулярного чемпионата. Питерские «армейцы» обновили рекорд чемпионатов России, который в сезоне-2005/06 установил магнитогорский «Металлург» (27 матчей подряд с набранными очками).

В рамках двух сезонов эта серия СКА достигла 30 игр, что является повторением рекорда «Магнитки», установленного в сезонах 1999/00 и 2000/01.

СКА возглавляет турнирную таблицу КХЛ, набрав 76 очков в 28 матчах.