Д. Воробьёв — о своём голе: за спиной должен был быть соперник, но его не было

Защитник «Лады» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Югрой» (4:0) и свой гол.

«Так получается, что матч с „Югрой“ был для нас принципиальным. Можно сказать, за шесть очков. Вернулись с выезда и сразу начали готовиться к игре. Понимали, что „Югра“ завершает выездную серию, учитывали это, поэтому готовились с самого начала матча задавить соперника, чтобы не оставить ему шансов. Старались играть активно в чужой зоне, больше контролировать шайбу, не давать сопернику раскатываться.

На тренировках много времени уделяем игре в неравных составах, стараемся налаживать взаимопонимание, чтобы добиться стабильности при реализации большинства. Такая работа начинает приносить результаты в последних матчах, сегодня удалось забросить три шайбы в большинстве.



Такие победы очень здорово действуют на команду в эмоциональном плане, мы это понимали, поэтому уделили максимум внимания при подготовке к игре.

В моменте с заброшенной шайбой вошёл в зону, смотрел, чтобы не было положения «вне игры». Чувствовал, что где-то за спиной должен появиться соперник, но сделав шаг, понял, что никого на пути нет, поэтому воспользовался моментом и точно бросил» — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

Три очка Белоусова и «сухарь» Лазушина помогли «Ладе» обыграть «Югру»

Видео гола Воробьёва можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.